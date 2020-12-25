Израиль запланировал первым в мире побороть коронавирусный кризис

«Израиль, скорее всего, будет первой страной, которая выйдет из коронавирусного кризиса в ближайшие недели», — заявил Нетаньяху. Он выразил надежду, к концу следующей недели Израиль начнет вакцинировать по 100 тысяч человек в день. При этом, по словам генерального директора министерства здравоохранения Хези Леви, Израиль уже сейчас является мировым лидером по количеству вакцинаций от коронавируса на душу населения.

В минувшее воскресенье в Израиле стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Нетаньяху первым в стране привился от коронавируса вакциной компании Pfizer. По словам политика, он хотел послужить личным примером для всех израильтян.