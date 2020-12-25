Инсайдер рассказал, как Меган Маркл и принц Гарри готовились к Рождеству

Сегодня западные христиане отмечают Рождество. Для 39-летней Меган Маркл, 36-летнего принца Гарри и их полуторагодовалого сына Арчи в этом году праздник станет особенным — семья отметит его на родине герцогини Сассекской в США, куда они переехали после сложения с себя королевских полномочий. Как рассказал инсайдер, Меган очень старалась, чтобы это Рождество стало для ее семьи запоминающимся.

Это второе Рождество Гарри вдали от Англии, и Меган хочет быть уверена, что оно будет для них особенным. Они создают свои собственные традиции в их новом доме,

— отметил источник.

После Хэллоуина и Дня благодарения герцог и герцогиня Сассекские стали готовиться к рождественским праздникам.

Они оба любят Рождество и украшали все вместе с Арчи,

— добавил он.

В начале месяца супруги отправились на поиски рождественской елки. Во время их поездки на елочный базар с супругами случился забавный инцидент — маленький мальчик, приехавший со своей семьей за елкой, принял Гарри за продавца.

Меган и принц Гарри пришли сегодня ко мне на работу, и мы продали им рождественскую елку. Когда они приехали, наша стоянка была пуста — их агент предложил им хорошее время для покупки. Но в это же время у нас была одна семья, и их маленький сын побежал к Гарри и спросил, работает ли он здесь,

— рассказал продавец елок в своем твиттере.

Отмечать праздник Меган, Гарри и Арчи будут в их особняке в Монтесито. К ним также присоединится мама герцогини Дория Рэгланд.