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Фильмы с Джонни Деппом пропали с Netflix

Фильмы с Джонни Деппом пропали с Netflix

Фильмы с Джонни Деппом исчезли с Netflix. На это обратили внимание американские и австралийские пользователи твиттера.

Впервые это было замечено 18 декабря. По поиску «Джонни Депп» Netlix в США не выдавал ни один из фильмов с участием актера. На российской версии стриминга все еще доступны «Чарли и шоколадная фабрика», «Мрачные тени», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Ранго», «Донни Браско» и «Турист».

Netflix никак не прокомментировал пропажу фильмов актера с площадки. В твиттере предполагают, что ситуация связана с проигранным судебным иском о клевете и обвинениями в домашним насилии. Из-за них ранее актер лишился роли в продолжении «Фантастических тварей», а также крупного ТВ-проекта.

Ранее также ходили слухи о том, что Депп появится в проекте Netflix по «Семейке Аддамс», режиссером которого планировали назначить Тима Бертона.

25 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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