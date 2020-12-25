Джон Малкович снялся в секретном проекте про пандемию

Как сообщает Deadline, на днях в Нью-Йорке завершились съемки секретного триллера про пандемию смертоносного вируса, главные роли в котором исполнили Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс.

Фильм называется «The Survivalist» («Сурвивалист» или «Выживальщик»). Его действие разворачивается спустя полтора года после того, как всю планету накрыла эпидемия. Появляется девушка, обладающая иммунитетом к заразе. Главарь преступной группировки (Малкович) объявляет на нее охоту, а агент ФБР (Майерс) должен ее уберечь.

Проект ранее не анонсировался, так что завершение продакшена стало открытием. Даты релиза у картины пока что нет.