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Джон Малкович снялся в секретном проекте про пандемию

Джон Малкович снялся в секретном проекте про пандемию

Как сообщает Deadline, на днях в Нью-Йорке завершились съемки секретного триллера про пандемию смертоносного вируса, главные роли в котором исполнили Джон Малкович и Джонатан Риз Майерс.

Фильм называется «The Survivalist» («Сурвивалист» или «Выживальщик»). Его действие разворачивается спустя полтора года после того, как всю планету накрыла эпидемия. Появляется девушка, обладающая иммунитетом к заразе. Главарь преступной группировки (Малкович) объявляет на нее охоту, а агент ФБР (Майерс) должен ее уберечь.

Проект ранее не анонсировался, так что завершение продакшена стало открытием. Даты релиза у картины пока что нет.

25 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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