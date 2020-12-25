Бритни Спирс все таки разрешили увидеть детей

39-летняя Бритни Спирс решила начать праздничный сезон с семьей как можно раньше. Как сообщил портал TMZ в четверг, поп-звезда навестила детей, 14-летнего Джейдена и 15-летнего Шона (они живут с отцом Кевином Федерлайном), и преподнесла им рождественские подарки.

Певица провела несколько часов в понедельник и вторник с Джейденом и Шоном, согласно нашим источникам. Не знаем, как произошел их обмен подарками, но сложно представить, что мальчики ушли с пустыми руками. Нам сказали, что Брит была очень рада провести с ними время. Джейден и Шон после этого вернулись в дом своего отца Кевина Федерлайна, они будут с ним в сочельник и на Рождество,

— сообщило издание.

Кевину принадлежит основная доля опеки над сыновьями, а Бритни заботится о них примерно 30% оставшегося времени. Согласно инсайдерам, ее битва за опекунство с отцом Джейми Спирсом не повлияла на ее отношения с мальчиками: они видятся с мамой так же регулярно, как и всегда. Недавно Джейми заявил, что не разговаривал с дочерью с августа и «скучает по ней».

Бритни Спирс с сестрой и детьми

Когда член семьи нуждается в особой заботе и защите, родным необходимо активизировать усилия, как я делал в течение последних 12 лет: я продолжал охранять, защищать и безоговорочно любить Бритни. Я буду продолжать защищать ее от тех, кто преследует корыстные интересы, и тех, кто стремится причинить вред ей или моей семье,

— высказался отец певицы.

Напомним, Спирс и Федерлайн поженились в 2004 году, спустя три года они развелись. Помимо двух сыновей от Бритни, у 42-летнего Кевина есть двое детей от бывшей возлюбленной Шар Джексон, а также двое детей от нынешней жены Виктории Принс. Исполнительница же сейчас встречается с Сэмом Асгари. По словам близких Спирс, она хотела бы родить ребенка от бойфренда и выйти за него замуж, но это невозможно из-за того, что отец контролирует не только ее финансы, но и личную жизнь.