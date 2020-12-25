«Британский» штамм коронавируса нашли еще в одной стране

Новый штамм коронавируса, который именуют «британским», нашли в Швейцарии. О первых случаях заражения сообщили власти страны.

Положительные пробы сдали двое жителей Британии, уточняют местные СМИ. Они проживают в Великобритании, но сдали положительный результат на коронавирус в Швейцарии. «Секвенирование образцов проводили в Национальном справочном центре новых вирусных заболеваний в Женеве», — отмечено в сообщении, цитирует РИА «Новости».

Напомним, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса. Отмечалось, что эта мутация на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В то же время во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтвердили, что «британский» штамм коронавируса обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии, Германии. В ВОЗ отметили, что вирус не стал смертоноснее. Пока нет доказательств, что новый штамм иначе реагирует на имеющиеся вакцины.

Также новые мутации коронавирусной инфекции выявили в Бразилии, Боливии, ЮАР.