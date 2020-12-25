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бездействует: немецкие СМИ предложили «разобраться» с российскими властями «по-жесткому»

Никогда со времен холодной войны отношения Запада и России не были настолько плохими. Об этом пишет немецкое издание Die Welt, выдержки из статьи приводит «ИноСМИ».

СМИ отмечает, что Германия научилась «молчать, смиренно реагировать на любую провокацию, сопровождать великодержавное поведение Москвы тоном терапевта» и при этом «петь старую песнь о партнерстве в сфере безопасности».

Пока так происходит, российские власти делают то, что хотят. «Отравления, убийства, совершаемые агентами, войны» — все это позволительно, пока мир молчит. А стоит Берлину перестать молча наблюдать и бездействовать, Москва вводит ответные санкции, добавляет издание и призывает «положить этому конец».

Первым делом следует попрощаться с «Северным потоком-2», отмечается в статье. «Как можно поддерживать крупный германо-российский проект, который был начат скорее по политическим, чем экономическим причинам, если один из партнеров ведет себя, как медведь?», — задается вопросом журналист издания Жак Шустер. Он добавляет, что «нерешительность оживляет всех авторитарных и тоталитарных правителей так же, как афродизиак». «Она буквально вдохновляет личностей вроде Путина на то, чтобы продолжать маршировать со стальными прикладами на локте», — отмечает Шустер.

По его словам, ответ Путину, наконец, должен быть по-настоящему жестким. Если правительство ФРГ откажется от «Северного потока-2», это укрепит Европу и покажет властям России, что их агрессивная политика «может иметь последствия».

25 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия
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