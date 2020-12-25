бездействует: немецкие СМИ предложили «разобраться» с российскими властями «по-жесткому»

СМИ отмечает, что Германия научилась «молчать, смиренно реагировать на любую провокацию, сопровождать великодержавное поведение Москвы тоном терапевта» и при этом «петь старую песнь о партнерстве в сфере безопасности».

Пока так происходит, российские власти делают то, что хотят. «Отравления, убийства, совершаемые агентами, войны» — все это позволительно, пока мир молчит. А стоит Берлину перестать молча наблюдать и бездействовать, Москва вводит ответные санкции, добавляет издание и призывает «положить этому конец».

Первым делом следует попрощаться с «Северным потоком-2», отмечается в статье. «Как можно поддерживать крупный германо-российский проект, который был начат скорее по политическим, чем экономическим причинам, если один из партнеров ведет себя, как медведь?», — задается вопросом журналист издания Жак Шустер. Он добавляет, что «нерешительность оживляет всех авторитарных и тоталитарных правителей так же, как афродизиак». «Она буквально вдохновляет личностей вроде Путина на то, чтобы продолжать маршировать со стальными прикладами на локте», — отмечает Шустер.

По его словам, ответ Путину, наконец, должен быть по-настоящему жестким. Если правительство ФРГ откажется от «Северного потока-2», это укрепит Европу и покажет властям России, что их агрессивная политика «может иметь последствия».