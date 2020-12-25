Археолог и художник реконструировали облик жившей 3700 лет назад перуанской женщины

Археолог и художник реконструировали внешний вид девушки из Эль Парайсо — храмового комплекса в центральном Перу эпохи докерамики. Девушка, умершая в возрасте 20-25 лет, могла быть храмовой жрицей, а своими чертами лица она похожа на современных женщин, говорится в сообщении Latin American Herald Tribune.

Эль Парайсо (El Paraiso) — один из шести комплексов археологических памятников на берегу Тихого океана, возле устья реки Чильон. Он относится к эпохе андской докерамики (3500–1800 лет до нашей эры) — древнейшего периода в истории освоения человеком Южной Америки. Площадь Эль Парайсо — 58 гектаров, что делает его одним из крупнейших поселений той эпохи. Назначение комплекса не вполне ясно. На его территории встречаются захоронения и остатки строений с толстыми стенами из камня, добытого из местных холмов. Однако, не было найдено бытового мусора — это указывает на то, что место было скорее не поселением, а экономическим либо религиозным центром, а возможно и тем, и другим.

Раскопки в Эль Парайсо ведутся с 1950-х годов. В 2013 году возле главной пирамиды комплекса обнаружили храм возрастом 5000 лет. Он был построен из камня, покрыт желтой глиной, имел прямоугольную форму, а входить в него нужно было через узкий проход. Исследователи посчитали, что храм использовали как центральный очаг для общения с богами, так как огонь занимал важное место в религии того периода.

В 2016 году перуанские археологи обнаружили возле храма могилу женщины возрастом примерно 3700 лет. Вместе с ней были захоронены ткацкие принадлежности, ракушки и остатки морепродуктов. Также была найдена голова керамической фигурки, что очень примечательно, так как это, вероятно, одна из первых попыток жителей храмового комплекса изготовить предмет из обожженной глины в эпоху докерамики.

Ткацкие принадлежности, а также травма одного из предплечий, которую обнаружили при осмотре костей скелета, натолкнули ученых на мысль, что женщина была ткачихой. Предметы роскоши и место захоронения говорят о том, что она могла одновременно быть храмовой жрицей. Анализ зубного камня показал, что питалась она морепродуктами, кукурузой, фасолью и местным растением юкка. Женщина умерла в возрасте 20-25 лет, предположительно, от тупой травмы головы.

Облик этой женщины и восстановила археолог, глава раскопок в Эль Парайсо Даяна Карбонель (Dayanna Carbonel) в сотрудничестве с художником Тео Угарте (Teo Ugarte). Сначала археолог сделала антропометрический анализ костей черепа, чтобы определить размеры и форму лица. Потом по этим расчетам художник сделал слепок мышц. Работа длилась две недели.



Получившийся бюст из глины и гипса отражает длинное лицо женщины, выдающийся нос и скулы, маленькие глаза и узкий рот. По словам Карбонель, существует определенная погрешность, так как по черепу нельзя точно узнать толщину губ, длину носа или форму ушей, но сходство очень близкое.

Сейчас бюст выставляется в Музее минералогии Андрес Дель Кастильо в Лиме, который и профинансировал реконструкцию. Это не первая реконструкция женщины из прошлого Перу. Три года назад консорциум частных компаний представил точную копию мумифицированного тела леди Као, которая, как полагают, правила государством на севере современного Перу 1700 лет назад. Но девушка из Эль Парайсо на два тысячелетия старше Леди из Као.