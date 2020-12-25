Арабский мир в ужасе: сирийский премьер работал на Израиль

После того, как 13 ноября 2020 в «ХаАрец» появилась статья Меира Замира «Разоблачение: сирийский премьер был двойным агентом, помогавшим Израилю», в арабском мире не утихает политическое землетрясение.

Полковник запаса Песах Меловани собрал все отклики и прокомментировал их на сайте Israel Defense.

С момента создания государства израильская разведка пользуется большим уважением в арабском мире, причем на всех уровнях. Ее идеализируют и демонизируют, считая, что она может добраться повсюду и достичь любой цели. В результате именно разведка стала одним из символов израильской мощи. Арабский мир не раз был ошеломлен и растерян после публикаций об очередном успехе израильской разведки, которая проникает в самое сердце арабских режимов.

Это особенно заметно в Сирии. В 2001 году сирийское правительство даже опубликовало книгу с целью пробудить бдительность и предупредить сирийскую общественность об иностранных шпионах, особенно израильских. (Автор – бригадный генерал Мустафа Антаки, «Тайные израильские войны – история израильских разведслужб». Введение к книге написал министр обороны Мустафа Тлас).

Премьер-министр Сирии – израильский агент

Хорошим примером является буря в арабских СМИ после публикации упомянутой статьи профессора Меира Замира с факультета ближневосточных исследований Университета Бен-Гуриона. Он рассказал, что бывший премьер-министр Сирии Джамиль Мардам предоставил Давиду Бен-Гуриону информацию, которая была критически важной для сионистского движения и будущего еврейского государства. Это происходило в годы, предшествовавшие Войне за Независимость.

Меир Замир, изучающий деятельность британских и французских спецслужб на Ближнем Востоке в 1940-х и 1950-х годах, обнаружил во французских архивах документы сирийского правительства и британской разведки, из которых стало ясно, что Джамиль Мардам был завербован в 1941 году англичанами и иракцами, но был вынужден сотрудничать с французами после 1945 года. Французы шантажировали его, угрожая опубликовать информацию о взятках, которые тот получал от иракцев и англичан в обмен на сотрудничество.

Французская разведка, которая в то время активно «дружила» с Бен-Гурионом против англичан, передавала Элияху Сассону, начальнику департамента арабских стран политотдела Еврейского Агентства, важные данные от Мардама, который занимал пост сирийского премьер-министра в 1946-1948 годы. Эта информация была бесценна для Бен-Гуриона, который сумел благодаря этому правильно подготовить еврейский ишув к противостоянию с армиями арабских стран. Мардам подал в отставку в декабре 1948 года после поражения Сирии в войне против Израиля (Войне за Независимость).

Следует отметить, что в рамках своего сотрудничества с иракским правительством и британской разведкой Мардам согласился с британским планом создания Великой Сирии, в которую должны были войти королевства Ирак и Иордания. По этим планам, Великая Сирия должна была остаться под британским влиянием. Эта идея так и не была реализована, но в 2013 году о ней вспомнил ИГИЛ, когда объявил о создании халифата на территории Ирака и Сирии.

Реакция в арабском мире

Публикация статьи Замира в интернете и соцсетях вызвала сотни комментариев, которые касались не только истории, но отражали традиционные споры между арабскими странами, усиливая недоверие арабской общественности к своим лидерам. В соцсетях также началась дискуссия о предательстве арабских лидеров в прошлом и настоящем.

Например, алжирский новостной сайт сравнил предательство Мардама и других арабских лидеров прошлого с признанием Израиля странами Персидского залива. С другой стороны, новостные сайты в Персидском заливе освещали эту новость именно для того, чтобы показать, что арабские лидеры, чьи страны воевали против Израиля, тайно поддерживали с ним связи и даже помогали в его становлении. Поэтому открытые отношения лучше, чем тайные, которые лишь в редких случаях выходят наружу.

Еще один яркий пример дебатов о предательстве арабских лидеров – это сирийская оппозиция, которая использовала статью Замира для нападок на Башара Асада. В открытом обращении в «Твиттере» к президенту Асаду влиятельный сирийский журналист Фейсал аль-Касем (ведущий телеканала «Аль-Джазира» с миллионами зрителей во всем арабском мире) написал, что Башар Асад – величайший предатель в истории Сирии. «Настанет день всех предателей и шпионов, сколько бы времени ни прошло. В отличие от Джамиля Мардама, чья история предательства была опубликована Израилем через 60 лет после его смерти, в случае Башара Асада сирийцам не нужно ждать разоблачений Израиля, ведь действия и поступки Асада известны всем».

Историография как инструмент маркетинга

Неудивительно, что самые многочисленные реакции на статью Замира были в Сирии. До этой публикации Мардам пользовался в сирийской историографии статусом национального героя, сражавшегося против Франции за независимость Сирии. Его считали видным арабским деятелем, сыгравшим важную роль в создании Лиги арабских государств. Он, якобы, трудился не покладая рук, чтобы мобилизовать арабских лидеров на войну против еврейского государства в 1948 году.

С другой стороны, есть сторонники режима Асада и верные последователи сирийской партии «Баас». Они утверждают, что до прихода этой партии к власти Сирия не была по-настоящему независимым государством, поэтому многие из ее лидеров были агентами колониальных держав и даже врагов. Именно партии «Баас» удалось, якобы, свергнуть их и спасти родину.

Другие утверждают, что в свете новых разоблачений следует лишить Мардама его статуса бесстрашного борца за сирийскую независимость, арабское единство и всеобщую мобилизацию в палестинской борьбе.

Большая группа комментаторов, в том числе историки, бросились опровергать статью Замира, чтобы защитить честь бывшего сирийского премьер-министра. Они утверждают, что статья содержит ошибки, неточности и противоречия, и даже ставят под сомнение документы, на которых она основана. Они призывают не изучать историю на основе газетных публикаций, особенно из зарубежной прессы. Они также высказывают предположение, что эта статья инспирирована израильской разведкой. По их словам, сообщения о контактах между Еврейским Агентством и Национальным блоком в Сирии стали периодически появляться из архивной информации Израиля только после 2014 года. Они имеют в виду исследования, которые касались 1930-х годов, а не конца 1940-х накануне создания Государства Израиль. Но это отличие они проигнорировали.

Тем не менее, такие обсуждения в арабском мире имеют большое значение, поскольку они обращают внимание арабской общественности на тот факт, что до создания Государства Израиль арабские национальные лидеры, включая сирийских, встречались и сотрудничали с сионистами, которые пытались установить мир между будущим еврейским государством и его арабскими соседями.

Цель: поддерживать связи с сирийскими лидерами

В этом контексте упоминаются две статьи, опубликованные профессором Махмудом Мухарабом, палестинским исследователем из университета Аль-Кудс в журнале исторических исследований «Устур». Первая – «Переговоры между Еврейским Агентством и Национальным блоком в Сирии» – опубликована в 2015 году. Вторая – в 2017 году под заголовком «От переговоров к войне: отношения между Еврейским Агентством, Национальным блоком и Шахбандарской оппозицией» (в честь лидера оппозиции в Сирии во времена Джамиля Мардама в конце 1930-х гг.).

По мнению сирийских историков, именно эти две статьи представляют объективный подход в свете документов из израильских архивов. На этом основании они заявляют, что Еврейское Агентство в то время придавало Сирии большое значение, особенно после начала арабского восстания в 1936 году. Руководители Еврейского Агентства затем работали над развитием связей с сирийскими лидерами таким образом, чтобы это служило целям ишува.

Исследования показывают, что сионистскому движению удалось завербовать ряд молодых агентов в Сирии, а также трех лидеров еврейской общины в Дамаске. Это было необходимо, среди прочего, чтобы остановить военную и финансовую помощь, которую Сирия оказывала палестинскому восстанию. С другой стороны, в Сирии многие считали, что контакты с евреями могут помочь им в борьбе за независимость, так как евреи имели влияние в политических кругах Франции и Великобритании. Одним из деятелей этой группы был Джамиль Мардам, который также встречался с представителями Еврейского Агентства в 1935-1936 годах.

Палестинский вопрос

Джамиль Мардам был назначен главой комитета по делам Палестины, созданного Лигой арабских государств. Он был склонен поддержать решение о разделе Палестины и не скрывал своего мнения по этому поводу. На этом фоне его обвинили в предательстве.

Статья Замира подорвала многие истины в сирийской и арабской историографии, в то же время усилив подозрительность арабской общественности по отношению к своим лидерам. Это стало еще одним инструментом в руках сирийских оппозиционных групп, чтобы нанести удар по режиму и его лидеру.

«Детали» в сотрудничестве с israeldefence.