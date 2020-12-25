Антирейтинг рождественских фильмов — что не смотреть

Портал Rotten Tomatoes опубликовал список худших рождественских фильмов. В антирейтинг вошли знаменитые комедии и приключенческие фильмы, которые давно доступны для бесплатного просмотра. Так какие ленты не стоят вашего времени – узнавайте в подборке.

В мире сегодня отмечают Рождество Христово, которое по григорианскому календарю приходится на 25 декабря. Создать праздничную атмосферу всегда помогут качественные фильмы, которых в сети – тысячи. Однако неправильно выбранная лента может иметь и обратный эффект, в чем убеждены журналисты.

Именно поэтому портал Rotten Tomatoes опубликовал антирейтинг рождественских фильмов. Список формировали на основе оценки зрителей и критиков.

«Щелкунчик и Крысиный король»

Год выхода – 2010

Рейтинг IMDb – 4,2

Дядя Альберт находит для своих племянников подарок на Рождество – кукольный домик с игрушками. Особенно Максу и Мэри нравится Щелкунчик. Впоследствии дети узнают, что на самом деле перед ними – заколдованный принц, который нуждается в их помощи в борьбе с крысиным королем. Поэтому главные герои отправляются в довольно опасные сказочные приключения.

«Рождество с неудачниками»

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 5,4

Лютер и Нора Кренки решили один год обойтись без шумного празднования Рождества. Все потому, что их единственная дочь Блэр не может приехать к родителям на праздники, поэтому семейное застолье отменяется. Однако в последний момент девушка меняет планы, а главным героям приходится спешно организовывать праздник, что приводит к переполоху и курьезам.

«Добро пожаловать, или Соседям вход воспрещен»

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 5,0

Подготовка к Рождеству – всегда особый процесс. Однако для соседей Стива и Бадди это становится причиной для ожесточенной войны.

Начинается все с того, что, просматривая через спутник изображение квартала, Бадди Холл не находит своего дома, ведь декорации соседа заслоняют все. Поэтому мужчина скупает все гирлянды в магазинах, чтобы превзойти Стива.

«Пережить Рождество»

Год выхода – 2004

Рейтинг IMDb – 5,4

Перед Рождеством богач Дрю Лэтам разрывает отношения с девушкой и понимает, что остался один на праздники. Родственников у мужчины нет, а друзья не готовы разделять с ним этот особый вечер. В ностальгии он отправляется в дом, где рос, и знакомится с семьей, которая сейчас там живет. За немалое вознаграждение незнакомцы соглашаются на Рождество стать родственниками Дрю Лэтама. Но скоро все выходит из-под контроля.

«Рождество психов»

Год выхода – 1994

Рейтинг IMDb – 5,5

Главный герой – романтик и неисправимый оптимист Филипп. Он создает собственную организацию, которая оказывает помощь людям, которые хотят совершить самоубийство. Волонтеры из всех сил убеждают собеседников, что жизнь – прекрасна. Но в канун Рождества все узнают, что их дело не будут финансировать и вскоре закроют. Поэтому только Филипп не теряет оптимизма, что все будет хорошо.

«Американская сказка»

Год выхода – 2008

Рейтинг IMDb – 4,1

Это не совсем рождественская трактовка книги Чарльза Диккенса. По сюжету, режиссер Майкл Малун ненавидит Америку и стремится отменить празднование Дня независимости. Но однажды дух Джона Кеннеди сообщает, что к нему придут три привидения, которые покажут тайны прошлого, настоящего и будущего.

«Черное Рождество»

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 4,6

Даже о Рождестве в Голливуде могут снять хоррор. Это доказывает фильм ужасов «Черное Рождество», который стал одним из худших праздничных фильмов.

По сюжету, Билли видит, как его мама убивает отца. Заметив ребенка, женщина решает закрыть его на чердаке, чтобы правда о преступлении не дошла до правоохранителей. Но мальчику удалось сбежать из заключения мамы. Накануне Рождества он вернется, чтобы навести ужас на школьниц.

«Это, блин, рождественское чудо»

Год выхода – 2014

Рейтинг IMDb – 5,1

Бойд Митчлер с женой решают провести Рождество в семейном кругу его родителей. Родственники, мягко говоря, странные, а потому супруги заранее настраиваются на уикенд. Однако в спешке Бойд забывает подарки и с отцом и братом пытаются привезти их вовремя.

«Подарок на Рождество»

Год выхода – 1996

Рейтинг IMDb – 5,6

Очень озабоченный карьерист Говард Лэнгстон то и делает, что опаздывает на все семейные праздники и даже пропускает важные матчи своего сына. Чтобы загладить вину перед ребенком, он обещает купить на Рождество Турбомена. Но, как всегда, мужчина забывает обо всем, а когда вспоминает, оказывается, таких пап, как он – много. Горварду придется попотеть, чтобы в канун праздника все же купить игрушку.

«Санта Клаус 3»

Год выхода – 2006

Рейтинг IMDb – 4,8

Скот Келвинн работает Сантой на Северном полюсе. Он женат на красавице Кэрол и ожидает появление первенца. Поэтому Санта приглашает всех родственников, чтобы отпраздновать событие, не думая о последствиях. Теперь праздник – под угрозой срыва, а коварный Джек Фрост хочет получить его почетную должность.