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Анна Кошмал впервые показала своего мужа

Анна Кошмал впервые показала своего мужа

Украинская актриса Анна Кошмал, которая год назад стала мамой, свою личную жизнь всегда держала за семью замками.

Но вот решила впервые показать поклонникам своего любимого мужа Ивана. На странице в Instagram звезда сериала «Сваты» разместила фотографию со своей свадьбы. На снимке Кошмал и ее избранник изображены во время танца. Анна — в белом платье, ее муж — в черном костюме.

Этой фотографией артистка поздравила любимого с третьей годовщиной свадьбы, которую в народе называют «кожаной» свадьбой. Подписчики страницы Кошмал поздравили супругов с праздником и отметили, что они очень красивая пара.

25 декабря, 2020 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес
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