Умерла мировая легенда бокса 90-х

На 60-м году жизни скончался бывший чемпион мира американец Фрэнки Рэндалл, который в 1994 году сенсационного победил одного из лучших боксеров в истории — мексиканца Хулио Сезара Чавеса

Об этом сообщает vRINGe.com .

Фрэнки Рэндалл скончался 23 декабря в возрасте 59 лет в специализированном медицинском учреждении в штате Теннесси.

Боксер с 1983 года выступал в легкой (до 61 кг) и первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

В январе 1994 года Фрэнки Рэндалл стал автором одной из самых громких сенсаций десятилетия и нанес первое поражение в карьере легендарному мексиканцу Хулио Сезару Чавесу, которого он отправил в нокдаун и победил раздельным решением судей.

В реванше один из лучших боксеров в истории вернул себе титул WBC (Всемирного боксерского совета) в первом полусреднем весе — Чавес выиграл техническим раздельным решением после того, как из-за рассечения не смог продолжить бой.

В 2004 году в третьем поединке Чавес победил Рэндалла по очкам и наконец полноценно «закрыл» сенсационное поражение.

Последние годы жизни Фрэнки Рэндалл провел в доме престарелых. Из-за прогрессирующей деменцией и болезни Паркинсона он не узнавал родных.