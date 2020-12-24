Украинец распечатал полмиллиона фальшивых долларов и разбрасывал их в Дубае

Дубайская полиция арестовала 32-летнего гражданина Украины после публикации им в социальных сетях видеоролика, в котором он бросает в группу рабочих 50 тысяч фальшивых евро. Отмечается, что украинец находился во время съемки за рулем роскошного автомобиля.
Он признался офицерам полиции, что акция была направлена на привлечение новых пользователей в социальной сети Instagram. Полиция обыскала дом предпринимателя и изъяла целый склад фальшивых купюр — $US 740 тысяч и 467 тысяч евро.
В Дубайском суде первой инстанции обвиняемый сознался, что приобрел фальшивые доллары на китайском вебсайте, а фальшивые евро отпечатал сам на принтере в одном из копировальных центров Дубая.
26-летний эмиратский полицейский из Департамента кибербезопасности Дубайской полиции заявил, что стражи порядка заметили видео, в котором обвиняемый выбрасывает деньги из автомобиля в промышленной зоне Al Quoz.
Он также нарушил правило социального дистанцирования — ведь собирать деньги бросилась целая толпа азиатских рабочих. «Он признался позднее, что деньги были фальшивыми, а все представление было затеяно ряди новых подписчиков», — сказал офицер полиции.
В полиции отметили, что обвиняемый также создал угрозу для жизни рабочих, которые выбежали за его автомобилем на проезжую часть, где могли попасть в ДТП. Стражи порядка, что видео также унизило достоинство рабочих.
Обвиняемый был арестован на парковке торгового центра. На его странице в социальной сети Instagram – 64 публикации, в которых он рекламирует роскошный образ жизни на фоне суперкаров Rolls Royce, Bentley, Ferrari и Lamborghini. За жизнью украинца следят 400 тысяч подписчиков.
В полиции выяснили, что на приобретение фальшивых купюр обвиняемый потратил 1000 дирхамов – он заплатил их выходцу из Индии, работающему в копировальном центре. Продавца фальшивой валюты также ждет арест и суд.
Украинцу предъявлены обвинения контрабанде, хранении и торговле фальшивой валютой. Индийский «пособник» был обвинен в подделке почти 2 миллионов евро. Следующее слушание по делу назначено на январь будущего года.
Дубайская полиция арестовала 32-летнего гражданина Украины после публикации им в социальных сетях видеоролика, в котором он бросает в группу рабочих 50 тысяч фальшивых евро. Отмечается, что украинец находился во время съемки за рулем роскошного автомобиля.
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