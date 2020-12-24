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Трамп назвал виновных в атаке на посольство США в Багдаде

Президент США Дональд Трамп заявил, что за атаку на американское посольство в Багдаде, произошедшую в конце прошлой недели, несет ответственность Иран.

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter, добавив предупреждение о том, что если по вине Тегерана будет убит «хоть один американец», он призовет власти Ирана к ответу.

Напомним, ракетному обстрелу «зеленая зона» иракской столицы Багдада, где находятся дипведомства, подверглась в конце прошлой недели. Атаку отразили системы ПВО, находящиеся на территории посольства США, пострадавших или значительных повреждений не было. Глава Госдепа Майк Помпео заявил о причастности к нападению проиранского ополчения, Тегеран отверг обвинения.

24 декабря, 2020 | Tags: , , | Category: Новости, США
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