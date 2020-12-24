«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки показал первое фото дочери и рассказал, что она родилась с волчьей пастью

В конце октября 52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его 25-летняя возлюбленная Шэрон Фонсека стали родителями — у пары родилась дочь, которую они назвали Блу Иерусалима. Спустя два месяца после появления дочери на свет Вакки и Фонсека впервые показали ее фото (семья снялась для издания Hola!) и рассказали о малышке. Пара призналась, что их дочь родилась с волчьей пастью — врожденной деформацией, представляющей собой расщепление тканей твердого и мягкого неба.

С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалимы. Мы очень рады, что вы наконец-то познакомились с ней. Блу родилась с волчьей пастью. Наши душа и сердце сразу же были с нашей дочерью, но в то же время и со всеми семьями, которые тоже столкнулись с этим. Это случается с одним из 700 младенцев. Нам очень повезло, что у нас есть отличная команда врачей и что в должное время они сделают операцию и таким образом помогут ей жить нормальной жизнью,

— рассказали они.









Шэрон Фонсека и Джанлука Вакки с дочерью на страницах журнала Hola!Роман Шэрон и Джанлуки, который прославился благодаря своим танцам в соцсетях, за что он получил прозвище «танцующий миллионер», начался три года назад. Ребенок для Фонсеки стал первым, а вот относительно потомства ее возлюбленного в сети встречается противоречивая информация. По некоторым сведениям, помимо Блу, у бизнесмена есть взрослая дочь. По другим, дочь от Фонсеки — его единственный ребенок.