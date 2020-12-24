«  
  »

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки показал первое фото дочери и рассказал, что она родилась с волчьей пастью

В конце октября 52-летний итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и его 25-летняя возлюбленная Шэрон Фонсека стали родителями — у пары родилась дочь, которую они назвали Блу Иерусалима. Спустя два месяца после появления дочери на свет Вакки и Фонсека впервые показали ее фото (семья снялась для издания Hola!) и рассказали о малышке. Пара призналась, что их дочь родилась с волчьей пастью — врожденной деформацией, представляющей собой расщепление тканей твердого и мягкого неба.

Шэрон Фонсека и Джанлука Вакки с дочерью 

С большой любовью мы хотим поделиться историей рождения нашей Блу Иерусалимы. Мы очень рады, что вы наконец-то познакомились с ней. Блу родилась с волчьей пастью. Наши душа и сердце сразу же были с нашей дочерью, но в то же время и со всеми семьями, которые тоже столкнулись с этим. Это случается с одним из 700 младенцев. Нам очень повезло, что у нас есть отличная команда врачей и что в должное время они сделают операцию и таким образом помогут ей жить нормальной жизнью,

— рассказали они.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека с дочерью на страницах журнала Hola!

Шэрон Фонсека и Джанлука Вакки с дочерью на страницах журнала Hola! 

Шэрон Фонсека и Джанлука Вакки с дочерью на страницах журнала Hola!Роман Шэрон и Джанлуки, который прославился благодаря своим танцам в соцсетях, за что он получил прозвище «танцующий миллионер», начался три года назад. Ребенок для Фонсеки стал первым, а вот относительно потомства ее возлюбленного в сети встречается противоречивая информация. По некоторым сведениям, помимо Блу, у бизнесмена есть взрослая дочь. По другим, дочь от Фонсеки — его единственный ребенок.

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека с дочерью 

ФОТО Instagram/Hola!
24 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  