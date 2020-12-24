США выделят 130 миллионов долларов на отслеживание гиперзвукового оружия

Конгресс США выделит дополнительные 130 миллионов долларов на создание группировки спутников для отслеживания гиперзвукового оружия. Об этом сообщает издание Defense News.

Эти средства будут направлены в Агентство по противоракетной обороне в рамках принятого Конгрессом оборонного бюджета на 2021 год. Сообщается, что новая группировка спутников позволит закрыть «массивную брешь» в американской системе предупреждения о ракетном нападении.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее наложил вето на принятый обеими палатами Конгресса страны оборонный бюджет. По словам политика, бюджет включает критически важные меры, необходимые для обеспечения национальной безопасности.