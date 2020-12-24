США решили нанести «смертельный удар» по «Северному потоку-2»

Администрация действующего президента США Дональда Трампа намерена принять новый пакет санкций в отношении проекта «Северный поток-2». О подготовке ограничений стало известно Reuters.

Как сообщили источники, знакомые с ситуацией, администрация президента готовит новый пакет ограничительных мер, который «может нанести смертельный удар по проекту России и Германии». «Мы наносили один удар за другим, а теперь мы готовы вонзить кол в сердце этого проекта», — сказал один из собеседников агентства.

Ранее высокопоставленный представитель американского правительства решил, что российский проект «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и запущен не будет. Он выразил мнение, что трубопровод «никогда не будет транспортировать российский газ».

11 декабря 2020 года, американский Сенат одобрил оборонный бюджет, содержащий новые санкции против «Северного потока-2», а также газопровода «Турецкий поток». До этого документ приняла Палата представителей США. Теперь он должен поступить на подпись американскому президенту.