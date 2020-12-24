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США подготовили санкции по «делу Навального»

США готовы в ближайшее время ввести новые санкции против России из-за отправления оппозиционера Алексея Навального, сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что список ограничительных мер был подготовлен в Конгрессе, но пока не получил утверждения со стороны всех федеральных органов.

В частности, процесс не торопится запускать действующий президент Дональд Трамп, так как «не обвиняет россиян в отравлении Навального». Однако санкции могут вступить в силу при новом главе Белого дома Джо Байдене.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США убежден в причастности ФСБ РФ к отравлению оппозиционера. По данным СМИ, спецслужбы якобы использовали нервнопаралитическое вещество «Новичок».

24 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия, США
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