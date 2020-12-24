Скандальный памятник «Аленке» предложили продать на аукционе

Скандальный памятник «Аленке», установленный в честь 250-летия села Новая Аленовка в городе Нововоронеже Воронежской области, предложили продать на акционе. Такую рекомендацию дали власти города, рассказала РИА Новости.

Памятник точно не вернут на прежнее место после демонтажа. «Рабочая группа рекомендовала совету ветеранов продать данный арт-объект, выставить на аукцион. Она будет продана, потому что не поддержала установку обратно рабочая группа», — пишут СМИ.

Судьба памятника решалась в среду, 23 декабря, на заседании рабочей группы, куда входят представители администрации Нововоронежа и совета ветеранов, а также общественники. Собственники арт-объекта — городской совет ветеранов Нововоронежа.