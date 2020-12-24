Samsung представил окно, которое генерирует искусственный солнечный свет

Инкубатор технологий Samsung C-Labs предоставил обширную поддержку стартапу SunnyFive, который занимается разработкой эрзац-окон, способных генерировать свет, идентичный солнечному. Интерес к такого рода проектам возник по итогам анализа проблем, которые принесла пандемия COVID-19. Вынужденные сидеть дома, люди массово жалуются на нехватку солнечного света, и подобные оконные системы могли бы решить эту задачу.



По своей сути окна SunnyFive являются глубоко модернизированными лампами для светотерапии, которые используются при сезонном аффективном расстройстве. Человеческий организм нуждается в солнечном свете для выработки витамина D, поэтому лампы воспроизводят не абстрактное свечение, а полный спектр естественного света нашей звезды. При этом оно не несет риска солнечного ожога или развития онкологических заболеваний.

Преимущества SunnyFive в новом интерфейсе, который и превращает лампу в аналог окна. Например, яркость света меняется в течение дня, имитируя естественный цикл, а его источник поворачивается, чтобы создавать реалистичные тени. Можно задавать демонстрацию сложных эффектов, вроде сумерек или яркого рассвета, применять различные сценарии, использовать светящееся окно в качестве будильника и т.д. Возможностей так много, что Samsung планирует добавить эти окна в свою систему умного дома SmartThings.