Путин подарил маме своей любовницы квартиру

Не так давно в здании провели реконструкцию, теперь это малоквартирный элитный жилой комплекс. Стоимость квартирки начинается от 200 миллионов рублей, в зависимости от количества комнат. Алина для мамы выбрала самый роскошный вариант — 5 комнат, площадью 260 квадратных метров. Стоит такое жилье 600 миллионов рублей.

Апартаменты матери Кабаевой находятся на пятом этаже и могут похвастаться потолками в 4 метра высотой и двумя арочными лоджиями. Разумеется, попасть внутрь квартиры Любови Михайловны Кабаевой и посмотреть на дизайн невозможно, но в свободном доступе можно увидеть как выглядят другие апартаменты в этом доме, которые сейчас выставлены на продажу.

Согласно выписке, собственницей роскошного жилья мать гимнастки стала в 2015 году, купив его через посредника — фирму «Тепло-инвест», которая очень тесно связана с компанией «Газпром».

Известно, что женщина трудится на посту президента спорткомплекса «Кунцево», однако ее зарплаты уж точно не хватило бы на покупку столь дорогой недвижимости. Кстати, помимо того, Любовь Михайловна снимает шале в элитном поселке в Сочи, неподалеку от резиденции Дмитрия Медведева. Аренду женщина оформила аж до 2058 года.