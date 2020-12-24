Путешествие во времени: как изменился Иерусалим за 100 с лишним лет

Фотопроект Ноа Чена — 20 фотографий, объединивших настоящее с прошлым

Когда фотограф Ноа Шен узнал, что Библиотека Конгресса США обнародовала старые снимки, в числе которых были и фотографии Израиля, он решил сопоставить старые виды древнего города с тем, как он выглядит сегодня.

Ноа Шен отправился в Иерусалим и фотографировал те места, которые увидел на старых снимках. В некоторых случаях у него даже получилось сделать кадр с того самого места и под тем самым углом, что и его предшественник.