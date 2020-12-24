Против компании главного богача Китая начали расследование

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая объявило о начале расследования против компании Alibaba. Об этом написала газета South China Morning Post.

Китайский технологический гигант, принадлежащий главному богачу страны Джеку Ма, заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства. В первую очередь речь идет о практике компании требовать от партнеров не работать с конкурентами. Такая политика, считает регулятор, приводит к созданию принудительной эксклюзивности.

Одновременно Народный банк Китая объявил, что финансовые регуляторы страны хотят встретиться с представителями Ant Group. Это дочерняя компания Alibaba, чей выход на фондовый рынок был сорван государством в последний момент.

Эксперты, опрошенные изданием, указывают, что штраф может носить символический характер, но требование изменить политику Alibaba может привести к оттоку партнеров и покупателей. Впрочем, они отмечают, что выход новых игроков на рынок электронной коммерции КНР в ближайшем будущем маловероятен.

Ранее западные СМИ сообщали, что срыв выхода Ant Group, владельца платежной системы Ailpay, на IPO, которое могло стать крупнейшим в истории, был сорван по требованию главы КНР Си Цзиньпина. Пекин не устроила критика действий госбанков со стороны Джека Ма, который сравнил их с ломбардами.

Миллиардер предлагал властям забрать любую часть Ant Group, но эта уступка не помогла. Атака на Alibaba стала частью общих усилий Пекина удержать технологические компании от независимости. В настоящее время они ужесточают антимонопольные правила, чтобы лучше контролировать их.