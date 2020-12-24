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Протестующие в Ереване перекрыли дороги у здания кабмина

Демонстрантам в Ереване не удалось помешать заседанию правительства Армении, однако на обратном пути они перекрыли дорогу кортежу премьера Никола Пашиняна и других министров.

Сотни протестующих заполонили проезжую часть на перекрестке улиц Тиграна Меца и Мелик-Адамяна в центре города, полицейские уводят их с дороги. Образовалась большая пробка.

Между протестующими и силовиками началась потасовка и последовали задержания. Оппозиционеры отказываются расходиться, пока Пашинян не уйдет в отставку.

Напомним, организаторы протестов призвали начать акцию утром, чтобы заблокировать входы и сорвать заседание правительства, намеченное на 10 часов.

24 декабря, 2020 | Category: Мир, Новости
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