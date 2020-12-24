Представлен второй тизер фантастической анимационной ленты «Виктор_Робот»

Вышел второй тизер украинской анимационной ленты, события которой происходят в далеком будущем. Искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить – дедушка маленькой Вики, который и создал это светило. Однако он таинственно исчезает. Девочка вместе со своим помощником – крохотным роботом Виктором – отправляется на его поиски. Так начинаются захватывающие приключения двоих друзей.

Режиссер-постановщик фильма – Анатолий Лавренишин, участник и победитель международных кино- и анимационных фестивалей таких как Международный Роттердамский кинофестиваль, Международный фестиваль короткометражных фильмов в Клермон-Ферран, Международный фестиваль анимационных фильмов в Аннеси и другие.

Героев ленты озвучили звездные украинские актеры Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев. Также зрители услышат хитовые саундтреки в исполнении Dakh Daughters, Антона Слепакова («Вагоновожатые»), Марьяны Головко и Марка Галаневича («ДахаБраха»).

Производство фильма продолжалось более трех лет, а работало над лентой почти 200 профессионалов. Премьера картины состоялась в рамках Национальной конкурсной программы Одесского международного

кинофестиваля 2020 года, где она получила Приз зрительских симпатий.

Фильм создан студией анимации «Червоний собака» при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

«Виктор Робот» выйдет в украинский кинопрокат летом 2021 года.