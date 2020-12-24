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Польша выиграла суд у Москвы по ценам на газ

Польша выиграла в Стокгольмском суде у России по иску о ценах на газ. Суд отклонил жалобу «Газпрома» на частичное решение по цене на газ в Ямальском контракте, сообщила польская энергетическая компания PGNiG.

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«Апелляционный суд отклонил жалобу «Газпрома» как формально неприемлемую в части решения суда относительно юрисдикции и объема полномочий суда по изменению цены в контракте», — указано в сообщении компании. Жалобу на то, что PGNiG может требовать снижения контрактной цены, правосудие также сочло необоснованной.

Ямальский контракт, который предусматривает ежегодные поставки в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров, был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Летом 2018-го PGNiG получила от Стокгольма право требовать снижения цены на российский газ. Цена на газ в рамках контракта уже пересматривалась: так, в 2012 году стоимость поставок уменьшилась на 10 процентов.

Весной 2020-го PGNiG грозилась пожаловаться на «Газпром» в Еврокомиссию. В опубликованном заявлении утверждается, что российская компания не соблюдает решение Стокгольмского арбитража по части цены на газ и фактически злоупотребляет положением монополиста на рынке.

24 декабря, 2020 | Category: Новости, Россия
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