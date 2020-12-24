Похищенные интимные фото наложницы таиландского короля выложили в интернет

Противник таиландской монархии Павин Чачавалпонгпун (Pavin Chachavalpongpun) выложил в интернет интимные фото, похищенные у фаворитки короля Сининат Вонгваджирапакди. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Чачавалпонгпун утверждает, что в августе получил конверт, в котором лежали анонимная записка и карта памяти SD с сотнями селфи Сининат. Судя по штампам, он был отправлен из Франции. О получении аналогичных писем сообщали и другие таиландские оппозиционные активисты, живущие за границей.

Фотографии датируются 2012, 2013 и 2014 годами и, по всей видимости, были адресованы королю Махе Вачиралонгкорну Раме X. На некоторых кадрах Сининат полностью обнажена, на других раздета лишь частично. На многих снимках она демонстрирует подмышки.

Фотографии могли быть украдены с телефона Сининат, пока она находилась в тюрьме. Журналист Эндрю Макгрегор Маршалл, много лет освещавший жизнь таиландских монархов, полагает, что утечку могли организовать придворные, которые симпатизируют сопернице Сининат — супруге Махи королеве Сутхиде.