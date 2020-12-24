Первые летные испытания американской гиперзвуковой ракеты HAWC прошли неудачно

Первые летные испытания перспективной американской гиперзвуковой крылатой ракеты HAWC провалились. Как пишет Air Force Magazine со ссылкой на источники, знакомые с ходом испытаний, при попытке запуска боеприпаса со стратегического бомбардировщика B-52 Stratofortress произошли несколько ошибок, из-за чего сброс ракеты был отменен.

Разработка ракеты HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия) ведется в рамках тендера, объявленного Агентством перспективных оборонных разработок (DARPA) в середине 2010-х годов. Он предполагает разработку гиперзвуковой авиационной ракеты, которую можно было бы запускать с истребителей нескольких типов, включая F-35 Lightning II.

По итогам тендера, DARPA рассчитывает получить боеприпасы, способные выполнять полеты на скорости более 5 Махов. Кроме того, по итогам проекта HAWC, должны быть получены технологии управляемого гиперзвукового полета, прямоточного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, работающего на углеводородном топливе, а также термостойких материалов. В тендере HAWC пока участвуют две американских компании: Raytheon и Lockheed Martin.

Подробности о первой попытке летных испытаний ракеты HAWC не раскрываются. По словам источника Air Force Magazine, воздушное пространство в зоне испытаний ракеты было успешно закрыто, специалисты ВВС США и DARPA настроили оборудование для получения телеметрии с ракеты в полете, однако сам запуск боеприпаса с бомбардировщика в воздухе так и не состоялся по механическим причинам.

Ранее американские военные совместно с разработчиками провели три летных испытания HAWC без запуска боеприпаса, два из которых прошли успешно. Ракета была подвешена под крылом бомбардировщика B-52. В ходе этих испытаний специалисты оценивали аэродинамические характеристики ракеты, а также влияние боеприпаса на управляемость и аэродинамику бомбардировщика.

Во время одного из проведенных испытаний ракета HAWC оторвалась от системы подвески на бомбардировщике B-52. В результате прототип боеприпаса был необратимо разрушен. Специалисты ВВС США провели расследование причин случившегося, однако подробности как провальной попытки испытаний, так и самого расследования засекречены.