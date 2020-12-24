Первое искусственное сердце появилось в продаже

Пересадка искусственного сердца — это промежуточный этап при пересадке сердца пациентам, которые, например, страдают сердечной недостаточностью на последней стадии.

Искусственное сердце Carmat в потенциале может иметь очень большой успех. К 2030 году годовой объем продаж в Европе может достичь €700 млн. Мохамеда Каабуни, налитик Portzamparc

На фоне этой новости акции Carmat взлетели на 46,6%.

Работа по созданию искусственного сердца началась 27 лет назад. В 1993 году кардиохирург Ален Карпентье обратился с этой идеей к французскому промышленнику Жан-Люку Лагардеру. Лагардер — владелец компании Matra, которая производит аэрокосмическое оборудование — предоставил Карпентье несколько лабораторий и инженеров. С годами этот проект разросся.

Планируется, что искусственное сердце появится на рынке во второй половине 2021 года.