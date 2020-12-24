Патриархия РПЦ загнала в нищету поместные церкви смертельными налогами

Патриархия РПЦ загнала в нищету все поместные церкви смертельными налогами — приблизительно 60% церквей в России полностью обнищали и не могут больше платить ту дань, которую от них требует Кирилл.

В Москве из-за пандемии как минимум на треть снизилось число прихожан РПЦ, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев). При этом он отметил, что «более серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений», а также недооценка значимости личного присутствия для участия в таинствах Церкви. Патриарх посетовал на снижение ценности человеческого общения, чему, по его словам, способствуют современные технологии, «когда эти формы коммуникации становятся преобладающими».

По мнению религиоведа, главного редактора альманаха христианской культуры «Дары» Сергея Чапнина, за этими заявлениями патриарха Кирилла, похоже, скрывается тревога о заметно похудевшей церковной казне.