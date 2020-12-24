Патриархия РПЦ загнала в нищету поместные церкви смертельными налогами

Патриархия РПЦ загнала в нищету все поместные церкви смертельными налогами — приблизительно 60% церквей в России полностью обнищали и не могут больше платить ту дань, которую от них требует Кирилл.
В Москве из-за пандемии как минимум на треть снизилось число прихожан РПЦ, сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев). При этом он отметил, что «более серьезной опасностью является мысль о факультативности богослужений», а также недооценка значимости личного присутствия для участия в таинствах Церкви. Патриарх посетовал на снижение ценности человеческого общения, чему, по его словам, способствуют современные технологии, «когда эти формы коммуникации становятся преобладающими».
По мнению религиоведа, главного редактора альманаха христианской культуры «Дары» Сергея Чапнина, за этими заявлениями патриарха Кирилла, похоже, скрывается тревога о заметно похудевшей церковной казне.
По словам Чапнина, патриарх Кирилл очень любит статистику, у него огромный бюрократический аппарат, который собирает и обрабатывает статистические данные, поэтому приведенным им данным можно, в целом, доверять. В то же время, Сергей Чапнин «практически уверен, что приходские храмы не заинтересованы ни в завышении, ни в занижении данных, так как рассчитывают на разумное снижение того налога, который они платят патриарху. Другое дело, что мы пока не знаем, пойдет патриарх на это или нет».
«Дело в том, что в течение последних двух-трех лет патриарх Кирилл окончательно ввел новое «налоговое правило»: приходам приказано платить не процент от дохода или оборота, а фиксированную сумму, которую рассчитывают в патриархии. В условиях экономического кризиса, такой налог становится для многих просто неподъемным», – считает Сергей Чапнин.
«С другой стороны, снижение посещаемости храмов на 30% в условиях пандемии – это хороший результат. Думаю, это минимум. В некоторых регионах цифры могут доходить до 50-60%, однако официальной статистики пока нет. Возможно, мы получим ее в ближайшее время», — добавил Чапнин.
https://theins.ru/news/238006
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