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От коронавируса в США скончались 3300 человек за сутки

США сохраняют мировое лидерство по числу заражений коронавирусом и смертности от него.

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в стране выявили 228 131 новый случай заболевания. Это немногим меньше суточного максимума в 249 тыс. случаев, зафиксированного на прошлой неделе.

С начала пандемии число зараженных превысило 18,4 миллиона. Наиболее сложная обстановка наблюдается в штате Техас.

За сутки были зафиксированы 3 359 летальных исходов, общее число жертв превысило 326 тысяч.

24 декабря, 2020 | Category: Новости, США
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