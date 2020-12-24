От коронавируса в США скончались 3300 человек за сутки

США сохраняют мировое лидерство по числу заражений коронавирусом и смертности от него.

По данным университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в стране выявили 228 131 новый случай заболевания. Это немногим меньше суточного максимума в 249 тыс. случаев, зафиксированного на прошлой неделе.

С начала пандемии число зараженных превысило 18,4 миллиона. Наиболее сложная обстановка наблюдается в штате Техас.

За сутки были зафиксированы 3 359 летальных исходов, общее число жертв превысило 326 тысяч.