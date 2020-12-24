Ольга Куриленко изумила откровенным платьем и красивой грудью

Украинская девушка Бонда примерила обольстительный наряд от южноафриканского дизайнера Гэвина Раджа.
Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко опубликовала в Instagram пикантное фото в роскошном платье.
Знаменитость позировала на фоне зеркал в необычном наряде c изумрудным боа на талии. Прозрачный верх платья дополняли плотные вставки, однако ракурс сьемки позволил увидеть обнаженную грудь актрисы.
Ольга дополнила образ эффектными золотистыми сапогами и легким макияжем с акцентом на глаза.
Автором снимка выступил парижский фотограф Патрис ван Малдер.
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