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Ольга Куриленко изумила откровенным платьем и красивой грудью

Ольга Куриленко изумила откровенным платьем

Украинская девушка Бонда примерила обольстительный наряд от южноафриканского дизайнера Гэвина Раджа.

Актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко опубликовала в Instagram пикантное фото в роскошном платье.

Знаменитость позировала на фоне зеркал в необычном наряде c изумрудным боа на талии. Прозрачный верх платья дополняли плотные вставки, однако ракурс сьемки позволил увидеть обнаженную грудь актрисы.

Ольга дополнила образ эффектными золотистыми сапогами и легким макияжем с акцентом на глаза.

Автором снимка выступил парижский фотограф Патрис ван Малдер.

24 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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