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Объявлена лучшая фотомодель 2020 года

Палома Эльсессер

Команда Models.com объявила лучшую модель 2020 года. Итоги конкурса опубликованы на официальном сайте портала.

Первой, по мнению жюри, оказалась швейцарско-американская плюс-сайз-модель Палома Эльсессер (Paloma Elsesser). 28-летняя манекенщица снималась в рекламных кампаниях популярных мировых брендов, таких как Nike, Inc., Fenty Beauty, Proenza Schouler и Mercedes-Benz. Она также неоднократно появлялась на обложках журналов Vogue, W, Wonderland Magazine и Glamour.

Читатели издания, в свою очередь, выбрали свою победительницу — ею стала южнокорейская модель Чой Со-ра (Sora Choi). Слава пришла к 28-летней манекенщице после выигрыша в передаче «Топ-модель по-корейски» (Korea’s Next Top Model). После этого она принимала участие в модных показах Alexander Wang, Fendi, Versace, а также сотрудничала с брендами Prada, Gucci, Miu Miu, Chanel и другими.

24 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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