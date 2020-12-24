На 51-м году жизни умерла британская топ-модель Стелла Теннант. любимица Версачи

Умерла 50-летняя известная британская модель Стелла Теннант. Печальные новости подтвердила семья звезды. Причина смерти пока не сообщается.

С величайшей скорбью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать,

— говорится в заявлении родственников.

Представитель полиции заявил, что ее смерть, наступившая через пять дней после ее 50-летия, «произошла без каких-либо подозрительных обстоятельств».

Она была музой Джанни Версаче на протяжении многих лет и другом семьи, — написали в твиттере представители модного дома Versace.

Теннант была внучкой 11-го герцога Девонширского Эндрю Кавендиша и Деборы Митфорд. Прежде чем стать моделью, она училась в Винчестерской школе искусств и хотела стать скульптором. Ее планы изменились после того, как ее заметил фотограф Vogue Стивен Мейзел.

Стелла Теннант на показе Valentino Haute Couture весна-лето — 2020 в рамках Недели моды в Париже

Шотландка стала известной в начале 1990-х годов, снявшись в фотосессиях для таких изданий, как Vogue и Harper’s Bazaar. Она была звездой показов Versace, дружила с Карлом Лагерфельдом (в конце 90-х он выбрал ее лицом Chanel и всегда подчеркивал ее сходство с Коко Шанель) и Александром Маккуином, а также снималась в рекламных кампаниях Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Hermès, Chanel и Burberry.

Стелла Теннант (справа) с дизайнером Карлом Лагерфельдом и другими моделями: Клаудией Шиффер и Кейт Мосс в 1996 году

После завершения модельной карьеры она сосредоточила свою деятельность на кампаниях, направленных на сокращение потребления энергии и заботу об окружающей среде. С 2009 года Стелла работала в благотворительной «зеленой» организации Global Cool.

Нам потребуется много времени, чтобы изменить наши привычки, но я думаю, что это очевидный шаг в правильном направлении, — сказала она The Guardian в прошлом году.

Звезда сама очень бережно относилась к экологии, покупала только около пяти новых вещей в год. Что касается личной жизни, в 1999 году она вышла замуж за французского фотографа Дэвида Ласнета в небольшой церкви Окснам в Шотландии. Стелла воспитывала четверых детей. Все они жили в резиденции в шотландском городе Дунсе, графство Бервикшир.

Стелла Теннант (слева) с Кейт Мосс (в центре) и Наоми Кэмпбелл на церемонии закрытия Олимпийских игр 2012 года в Лондоне