МИД Украины назвал противодействие России главным приоритетом

Противодействие «российской агрессии» станет ключевым приоритетом украинской внешней политики в 2021 году. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам года.

В общей сложности у ведомства семь приоритетов, большинство из них нацелены на обеспечение безопасности и территориальной целостности страны.

В этом списке — борьба с пандемией коронавируса, запуск переговорной платформы по вопросу Крыма, а также наращивание экспорта и развитие возобновляемых источников энергии.

МИД намерен выработать принципиально новую стратегию внешней политики и развивать отношения с партнерами по всему миру, в том числе в странах Африки.

Что касается отношений с Россией, то в краткосрочной перспективе Киев хотел бы выйти на принцип мирного сосуществования и прекратить «войну».

«Сейчас есть война между Российской Федерацией и Украиной. Мы хотим прекратить войну и вернуть мир на Украину, восстановить нашу территориальную целостность», — подчеркнул Кулеба.

В долгосрочной перспективе, по его мнению, Украина и Россия смогут друг друга «терпеть» и по возможности «заглядывать дальше».

«Когда Россия осознает неминуемость украинской независимости, украинского суверенитета, украинского существования как части западного мира и члена НАТО и ЕС, мы можем перейти к принципу сосуществования, когда мы будем просто терпеть друг друга», — добавил министр.