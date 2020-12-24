Меркель назвала сделку Британии и ЕС исторической

Соглашение между Лондоном и Брюсселем по Brexit имеет исторического значение. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, ее слова приводит сайт федерального правительства.

Меркель также поблагодарила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главного переговорщика Евросоюза по Brexit Мишель Барнье и всю переговорную команду за проделанную работу.

28 декабря члены немецкого кабмина изучат текст соглашения и согласуют позицию Берлина по нему, добавила немецкий канцлер.

Напомним, ранее сегодня Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об условиях Brexit после многомесячных переговоров. Лондон и Брюссель «подписали первое торговое соглашение, основанное на нулевых пошлинах и нулевых квотах». Согласно договоренностям, между ЕС и Британий будут сохранены условия свободной торговли без введения дополнительных квот и тарифов, а также возможность координации санкционных мер. Также сделка предусматривает сохранение безвизового режима между территориями.

Добавим, переговоры буксовали несколько месяцев. Британия настаивала на сохранении суверенитета над рядом зон вылова, а Европа добивалась сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза. По данным Reuters, Лондон все же пошел на значительные уступки в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства. Великобритания в рамках соглашения по дальнейшим отношениям с ЕС после Brexit вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

Ранее Лондон и Брюссель завершили согласование текста соглашения по поводу будущих отношений сторон после Brexit. Добавим, в конце 2020 года истекает переходный период, а с 1 января 2021 года Британия окончательно покинет ЕС.