Лукашенко устроил в Беларуси концлагерь — оппозиция

Белоруссия переходит к состоянию военного концлагеря, военной диктатуры, когда единственной силой у власти остается использование силового аппарата. Такое мнение высказал бывший посол и экс-министр культуры, член координационного совета оппозиции Павел Латушко в интервью DW.

Он добавил, что система президента Александра Лукашенко построена на страхе, насилии, демотивации, угрозе привлечения к уголовной и административной, дисциплинарной ответственности. «Фактически он идет путем устрашения, путем подавления», — подчеркнул Латушко. Он уверен, что в основе такого подхода лежит страх. Лукашенко боится, «он жестокий человек, он ужасен в своей жестокости, и он преодолевает таким образом свой страх», отметил Латушко и напомнил об инциденте, когда Лукашенко схватился за автомат.

Ранее белорусы мирились с этим состоянием, но произошел перелом, подчеркнул Латушко.

Однако он также призвал разделять украинский Майдан и протестное движение в Белоруссии. По его словам, когда происходил украинский Майдан, главным стимулом протестов был выбор геополитический — тогдашний президент Виктор Янукович не подписал соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. А в Белоруссии геополитический выбор не является фактором протеста. «Люди не выходят ни с российскими флагами, ни с флагами Европейского Союза. Они выходят с историческими национальными флагами. То есть люди борются за свои права, за базовые основные права», — пояснил Латушко.

Он также признал, что «Россия в последнее время системно, очень упорно теряет в глазах белорусов свой авторитет». Возможно, так произошло потому, что она «не дала публичной оценки тем массовым репрессиям, убийствам, насилию, пыткам, которые имели место и продолжают происходить в Белоруссии».

Говоря про будущее протестов, Латушко отметил, что любая стабилизация будет внешней, внутри будет обида, раздражение, ненависть, неприятие. «То, что Лукашенко сегодня токсичен для белорусов — это однозначно. Он должен уйти. И вот тогда наступит развитие событий в соответствии с конституцией», — резюмировал Латушко.