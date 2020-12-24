Лучшие фильмы про казино и азартные игры — что посмотреть

Приближаются рождественские каникулы, а за ними и локдаун, во время которого мы снова будем придумывать, чем себя занять. Фильмы и сериалы – самое доступное и распространенное развлечение во время изоляции дома.

Если вы уже посмотрели большинство рождественских фильмов, и теперь вам хочется разнообразия, Мы подготовили подборку лучших фильмов про казино и азартные игры.

«Казино «Рояль»

Год выхода – 2006

Жанр – боевик, приключения

Рейтинг IMDb – 8,0

Фильм рассказывает о новой миссии агента Джеймса Бонда, которому нужно выйти на след террористической организации. Для этого он должен отправиться на Мадагаскар и допросить одного из злоумышленников. Однако миссия снова идет не по плану. ЦРУ узнает, что банкир, который финансирует террористов, прибудет в Черногорию на покерный турнир в казино «Рояль». Теперь Бонду нужно лететь туда, чтобы выиграть партию и уничтожить организацию.

«Большая игра»

Год выхода – 2014

Жанр – биографическая драма

Рейтинг IMDb – 7,4

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю молодой лыжницы Молли Блум, которая не вошла в состав олимпийской сборной и решила сделать перерыв в своей спортивной карьере. Переехав в Лос-Анджелес, девушка устраивает подпольное казино для голливудских звезд. Дела быстро идут вверх, но в какой-то момент бизнесом девушки начинает интересоваться ФБР.

«Афера по-американски»

Год выхода – 2013

Жанр – криминал, комедия

Рейтинг IMDb – 7,2

История двух мошенников, которые регулярно проворачивали в казино хитрые и запутанные аферы. Это дело хорошо их обеспечивало, пока на них не обратило внимание ФБР. Чтобы остаться на свободе, мужчинам пришлось пойти на сделку. Они согласились принять участие в организации масштабной операции, призванной разоблачить крупных коррупционеров.

«Двадцать одно»

Год выхода – 2008

Жанр – драма

Рейтинг IMDb – 6,8

История группы талантливых студентов, которые получают интересное предложение – время от времени посещать казино и просчитывать выигрышные комбинации с помощью необычайных математических способностей. Они соглашаются на эту авантюру и решают обыграть казино Лас-Вегаса на миллионы долларов.

«Игрок»

Год выхода – 2014

Жанр – криминал, драма, триллер

Рейтинг IMDb – 6,0

Главный герой фильма Джим Беннет – успешный писатель и преподаватель литературы в университете. Однако ночью, после работы, он становится совсем другим человеком и проводит время в подпольных казино, проигрывая все до последнего. Джим регулярно занимает огромные суммы денег, и тем самым ставит под угрозу свою жизнь. Как ему удастся выпутаться из этой истории – непонятно.