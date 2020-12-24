Как выбрать товары из Китая для создания бизнеса?

В эпоху кризиса не каждый может дополнить свой образ дорогими ювелирными украшениями. И здесь приходит на помощь недорогая бижутерия из Китая. Внешне она ничем не уступает дорогим брендам. Изделия из натурального и искусственного камня, жемчуга, пластмассы или позолоты создадут индивидуальный стиль без особых денежных затрат. Правильно выбранная бижутерия украсит любой образ.

Организация поставок из Китая

В силу того, что цены на ювелирные изделия постоянно повышаются, бижутерия оптом из китая может быть хорошей идеей для создания собственного бизнеса. Этот вид предпринимательства не требует огромных денежных вложений. Продавать товары можно в небольшом магазине в городе или с помощью интернет-магазина. Продукция не имеет больших габаритов, поэтому проблем с погрузками, как правило, не возникает. Чтобы бизнес был успешный, нужно принять во внимание несколько факторов:

выбор поставщика товара — лучше всего заказывать продукцию напрямую для экономии финансов и покупки нужных наборов;

грамотность составления договора, который является главным документом в решении всех вопросов;

контроль отгрузки продукции, начиная со склада.

Широкий ассортимент бижутерии из Китая позволяет экспериментировать и создавать яркие и неординарные образы.

Категории товаров из Китая

Китайская бижутерия делится на несколько категорий:

первая — продукция массового потребления по самой низкой стоимости, ее могут многие купить, поэтому и спрос на нее большой;

вторая — неординарный дизайн, особый стиль и хорошее качество, выше по цене, но доступная для большинства потребителей;

третья — бижутерия отличного качества с изысканным дизайном, которую лучше заказывать большими партиями, так как спрос на нее большой.

Покупка китайской бижутерии оптом является хорошей возможностью получить широкий ассортимент продукции без больших денежных вложений. Так можно приобрести украшения на каждый день, корпоратив или под свадебное платье. Стили также могут быть самыми разнообразными — современный, авангард или классика. Для создания своего собственного бренда лучше обратиться за помощью к большим ювелирным фабрикам, где есть личные дизайнеры. Большинство ювелирных изделий контактируют с кожей, поэтому контроль их качества является важным пунктом. Для проверки качества применяют физический и химический тест. При первом тесте проверяется растяжимость, острота и прочие физические свойства. При втором тесте определяется наличие в продукции вредных химических соединений, таких как свинец, кадмий.