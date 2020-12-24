Forbes: За год пандемии появилось 50 новых миллиардеров в сфере здравоохранения

В сфере здравоохранения за 2020 год появилось 50 новых миллиардеров, пишет Forbes. В период пандемии их состояние увеличилось из-за роста стоимости акций компаний, создающих вакцины или занимающихся поставкой медицинского оборудования.

По данным издания, большинство новых миллиардеров живут в Китае, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса.

Forbes отмечает, что в числе новых миллиардеров, разбогатевших во время пандемии, оказались гендиректоры немецкой биотехнологической компании BioNTech и американской компании Moderna, создавших вакцину от коронавируса, сооснователь Moderna, главы китайских компаний, производящих вакцины и медоборудование, а также их родственники, имеющие долю в бизнесе, и глава итальянской компании Stevanato Group, которая является вторым по величине производителем стеклянных флаконов в мире.