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Джессика Альба украсила обложку глянца в купальнике

Джессика Альба украсила обложку глянца

Известная американская актриса Джессика Альба, которая имеет троих детей, ошеломила подтянутым телом.

39-летняя звезда приняла участие в атмосферной фотосессии для издания Womens Health, обложку которого украсила.

Снимками знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

На фото Джессика позирует на фоне тропического сада в белых красивых образах. Так, на одном из фото актриса снята в пикантном купальнике, демонстрируя свою роскошную фигуру.

Альба чувственно позировала опершись на пальму в стильном белом бикини с пикантными вырезами на бедрах.

Под фото звезда рассказала, как ей удается поддерживать тело в хорошей форме. По ее словам, во время пандемии она занимается пилатесом в домашнем спортзале 2-4 раза в неделю и подчеркнула, что отказалась от изнурительных тренировок.

Поклонники оценили формы актрисы, засыпав ее комплиментами в комментариях.

24 декабря, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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