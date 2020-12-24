Джаред Лето может стать пиратом Карибского моря

Джаред и Марго обсуждались на возможность снова поработать вместе.

Марго Робби и Джареду Лето так понравилось работать вместе в «Отряде самоубийц», что теперь актеры подыскивают другие проекты, где они снова могли бы появиться в одном кадре. И если верить информации, которую распространил инсайдер Дэниэл Ритмен (@DanielRPK), одним из таких проектов может стать женский спин-офф «Пиратов Карибского моря», на главную роль в котором Робби подписалась в июне этого года.

По слухам, Джаред и Марго обсуждались возможность снова поработать вместе именно в этом приключенческом фильме, но кого в новой пиратской истории мог бы сыграть Лето, источник не сообщает.