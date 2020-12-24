«Дюна» может стать исключением и выйти только в кинотеатрах

Скандал вокруг новой прокатной политики Warner продолжается. Как пишет Deadline, есть вероятность, что студия сделает исключение для фантастики «Дюна» и выпустит ее только в кинотеатрах, не делая параллельную премьеру на сервисе HBO Max.

Напомним, недавно руководство Warner поменяло стратегию проката и объявило, что все фильмы 2021 получат параллельный релиз в кинотеатрах и на стриминге. Пробной картиной в контексте измененной прокатной схемы стала «Чудо-женщина: 1984», которая 16 декабря стартовала на больших экранах, а 25-го появится онлайн.

Новая стратегия многих возмутила. В первую очередь, конечно же, владельцев кинотеатров. Затем режиссеров: недовольство высказали создатель «Довода» Кристофер Нолан, создатель «Дюны» Дени Вильнев и постановщица «Чудо-женщины» Пэтти Дженкинс. Рассердилась и студия Legendary, владеющая правами на «Дюну» и кроссовер «Годзилла против Конга», которые прокатывает Warner.

Теперь же есть вероятность, что для «Дюны» Warner сделает исключение. Видимо, чтобы не ссориться с Вильневым, так как ему еще снимать вторую часть запланированной дилогии. Но окончательное решение пока не принято.