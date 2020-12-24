Дайверы подняли на поверхность Балтийского моря легендарную нацистскую Enigma

Спустя 75 лет после завершения второй мировой войны на Земле остаются следы этой самой грандиозной трагедии человечества. Очередное свидетельство той части войны, которая проходила не в окопах и на танках, а была развернута на интеллектуальном фронте, было обнаружено немецкими дайверами в глубинах Балтийского моря. На поверхность была поднята знаменитая шифровальная машина Enigma, пролежавшая на дне с весны 1945 года.



Уникальная находка была в исторический музей, будет реставрирована и представлена публике. Длительное пребывание в воде, потребует аккуратной, профессиональной и продолжительной реставрации, прежде чем Enigma будет выставлена в музее немецкой земли Шлезвиг-Гольштейн. По оценке археологических экспертов, на восстановление шифровальной машины уйдет около года.



Enigma была обнаружена не профессиональными археологами-подводниками, а дайверами, занятыми поиском брошенных и затонувших сетей в заливе Гельтинг на северо-востоке Германии. Работы проводились по заданию Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Конструкция Enigma, имеющая три ротора, намекает на то, что шифровальная машина использовалась надводными кораблями нацистов, так как их субмарины были снабжены более совершенными аппаратами с четырьмя роторами. Историки считают, что найденный исторический артефакт был сброшен с немецкого корабля в самом конце войны весной 1945 года.

Коды Enigma менялись каждые 24 часа, однако союзники непрестанно работали над дешифровкой генерируемых машиной посланий. В результате код Enigma был взломан в самый разгар Второй мировой войны, в 1941 году группой британских математиков, возглавляемой «отцом информатики» Аланом Тьрингом.

По оценке историков, взлом Enigma приблизил конец «тысячелетнего рейха», и сократил время войны примерно на два года. Истории британского героя Тьринга, лишившего Гитлера возможности передавать скрытые послания, посвящен вышедший в 2014 году фильм «Игра в имитацию», где главную роль сыграл знаменитый Бенедикт Камбербэтч.