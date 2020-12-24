Четверо украинцев стали величайшими боксерами XXI века

Владимир Кличко, Виталий Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик попали в топ-50 величайших боксеров XXI века

Об этом сообщает Givemesport .

Выше всех из украинцев оказался Владимир Кличко, который занимает в рейтинге пятое место. Василий Ломаченко расположился на 13-й позиции. Виталий Кличко идет 18-м, а Александр Усик — 36-м.

Самым выдающимся боксером XXI века издание назвало филиппинца Мэнни Пакьяо, который опередил американца Флойда Мейвезера. Сразу за ними расположился казахстанец Геннадий Головкин и Рой Джонс из США.

Нынешний лидер рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring — мексиканец Сауль Альварес — шестой.

https://ru.espreso.tv/news/2020/12/24/chetvero_ukrayncev_voshly_v_top_50_velychayshykh_bokserov_xxi_veka