Лучшие фильмы про казино и азартные игры — что посмотреть Крисси Тейген показала, как выглядит спустя три месяца после потери ребенка » Бузова расплакалась во время прощания с участниками «Дома-2» Ольга Бузова не смогла сдержать слез, сообщая участникам «Дома-2» о закрытии проекта. «Я очень люблю говорить, но сегодня мне сложно что-то сказать. Телеканал ТНТ меня показал семнадцать лет назад 18-летней девчонкой, которая даже не представляла, что ее ждет в будущем…» — сказала Бузова. Голос телеведущей срывался, на глаза наворачивались слезы. Коллега Бузовой Ксения Бородина, в свою очередь, заверила участников, что проект не закрывается, а просто перестает выходить на телеканале ТНТ. «Как мы уже сказали, никто не прощается. Все будет хорошо. Просто «Дом-2» не будет больше на телеканале ТНТ, и мы сегодня должны вспомнить хорошее и сказать спасибо за то, что так долго дружили и существовали вместе», — цитирует Бородину «Телепрограмма». Как сообщал «Рамблер», о решении ТНТ закрыть «Дом-2», выходящий с мая 2004 года, стало известно 18 декабря. Последний выпуск «Дома-2» выйдет в эфир 30 декабря. СМИ писали, что шоу могут сохранить, перенеся с телевидения в онлайн-кинотеатр, однако официально эта информация не подтверждалась.

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