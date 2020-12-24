BMW запускает технологию производства бензина из атмосферного воздуха

Компания BMW i Ventures, дочерняя структура концерна BMW, объявила о финансовой и организационной поддержке стартапа Prometheus Fuels. Речь идет о сумме порядка $12,5 млн прямо сейчас – что весьма кстати, так как запуск производства намечен уже на вторую половину 2020 года. Это будет новый вид топлива, полный аналог бензина, но произведенный не из нефти, а из отфильтрованного из воздуха углерода.



Стартап Prometheus Fuels – детище доктора наук Йельского университета и автора ряда других высокотехнологичных проектов Роба Макгинниса. На его счету уже числится ряд разработок в области создания автомобильного, ракетного и авиационного топлива на основе нестандартных источников. Главный из них – CO2, содержащийся в воздухе, а энергию для его переработки берут исключительно из возобновляемых источников.

Главное достоинство Prometheus Fuels и одновременно предмет интереса BMW – это получение на выходе топлива, молекулярно идентичного бензину, добываемому из нефти. Достаточно поставить еще одну стойку на заправке и заправлять им любые машины с ДВС без их модернизации. При этом, так как производство такого топлива способствует изъятию из атмосферы CO2, то новые выбросы при его сжигании автоматически обнуляются. А это сулит большие преференции в свете текущей политики, нацеленной на защиту окружающей среды.

Главный вопрос: как сделать такой бензин конкурентоспособным обычному? Вот для этого и нужны деньги и помощь от BMW, где заинтересованы в таком виде топлива, потому что его с полным правом можно будет назвать «зеленым» и продолжить производить автомобили с ДВС. Или, как минимум, растянуть процесс перехода на электрическую тягу, чтобы снизить свои потери. А как максимум, доктор Макгиннис обещает перевести весь транспорт в мире на топливо из CO2, что снизит выбросы в атмосферу на 10 гигатонн или 25 % от текущего объема.