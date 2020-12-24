Билл Гейтс дал детальный прогноз по ситуации с коронавирусом в новом году

В ближайшие месяцы можно ожидать усиления пандемии коронавируса, вопреки уже начатой во многих странах вакцинации. Такое развитие событий предсказал основатель Microsoft Билл Гейтс в своем личном блоге.

«К сожалению, мы пока не справились с трудностями», — написал Гейтс и объяснил, что компьютерные модели прогнозируют возможное усугубление глобальных проблем в течение первых месяцев 2021 года. Он также подчеркнул, что требуется изучить новую мутацию вируса, которая отличается повышенной заразностью.

Миллиардер напомнил, что эффективными способами предотвращать распространение болезни остаются медицинские маски и социальное дистанцирование. Хотя они, как и другие ограничения, сохранятся в следующем году, со временем ситуация будет нормализовываться благодаря вакцинам.