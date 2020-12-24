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Apple выпустила взломанные iPhone

Apple начала отправлять разработчикам специальные версии смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Американская компания уведомила разработчиков и партнеров Apple о том, что начинает рассылать взломанные версии iPhone. С помощью подобного устройства специалисты смогут тестировать различные функции девайса и моделировать сценарии взлома аппарата и iOS. По условиям Apple Security Research Device Program, специальную версию iPhone можно будет получить в аренду сроком на один год с дальнейшим продлением.

Участники программы также получат доступ к расширенной документации и специальному форуму, где смогут контактировать с инженерами компании. Apple Security Research Device Program подразумевает выплаты специалистам, которые найдут уязвимости и заявят о них, размером до 1,5 миллионов долларов.

24 декабря, 2020 | Tags: | Category: Новости, США
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