Apple выпустила взломанные iPhone

Apple начала отправлять разработчикам специальные версии смартфонов. Об этом сообщает издание MacRumors.

Американская компания уведомила разработчиков и партнеров Apple о том, что начинает рассылать взломанные версии iPhone. С помощью подобного устройства специалисты смогут тестировать различные функции девайса и моделировать сценарии взлома аппарата и iOS. По условиям Apple Security Research Device Program, специальную версию iPhone можно будет получить в аренду сроком на один год с дальнейшим продлением.

Смартфоны, на которых отключены некоторые функции безопасности iOS, были выпущены с целью предотвращения взломов системы и создания различных небезопасных сценариев использования устройства. Вместе с этим iPhone максимально приближены к актуальным смартфонам Apple, доступным на рынке. Исследователям безопасности не нужно будет совершать процедуру джейлбрейка девайса, чтобы получить доступ к расширенным функциям смартфона.

Участники программы также получат доступ к расширенной документации и специальному форуму, где смогут контактировать с инженерами компании. Apple Security Research Device Program подразумевает выплаты специалистам, которые найдут уязвимости и заявят о них, размером до 1,5 миллионов долларов.