10 новогодне-рождественских фильмов, которые окутают праздничной атмосферой

Наверное, больше не существует времени года, когда простой просмотр фильмов — уже праздник. И не потому, что их нельзя посмотреть летом или весной. Просто зимние ленты — особенные. И даже обычная чашка какао превращает это занятие в своеобразный ритуал.

Но на пути атмосферном времяпрепровождению стоит выбор — что же посмотреть? Так не хочется тратить драгоценные минуты на поиски, просмотр трейлеров и чтения отзывов. Знакомо? Не волнуйтесь, потому Люкс Фм сделал это вместо вас.

Поэтому листайте нашу подборку, выбирайте фильм и наслаждайтесь. К слову, они совершенно разные — как за годом создания, так и по жанрам. Романтические, комендии, сказочные истории. Словом, ловите…

ТОП-10 новогодних и рождественских фильмов разных времен:

Хроники Рождества

Приключения S Николая

Щелкунчик и 4 королевства

Плохой Санта

Один дома

Пережить Рождество

Путешествие к Рождественской звезде

Кудряшка Сью

Счастливого Рождества

Гринч, который украл Рождество